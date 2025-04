Estão abertas até o dia 30 de abril as inscrições para o Programa de Liderança (PDL) 2025, iniciativa idealizada pela vereadora de Belo Horizonte Marcela Trópia (Novo). Voltado para jovens entre 16 e 30 anos, o programa oferece uma formação gratuita e online com foco em temas como liderança, ética, integridade e carreira no setor público.

Neste ano, o PDL traz uma novidade importante: a ampliação para todo o estado de Minas Gerais. Até então, a formação era voltada apenas para jovens da capital e da região metropolitana. Agora, qualquer jovem mineiro pode se inscrever e concorrer a uma das vagas limitadas.

“Minas Gerais tem jovens com um enorme potencial para transformar suas comunidades, seja no setor público, privado ou no terceiro setor. Ao abrir o programa para todo o estado, damos um passo importante para fomentar uma nova geração de líderes que sonham grande e constroem um legado para o país”, afirma a vereadora Marcela Trópia.

A formação acontece em encontros virtuais nos meses de junho e julho e busca ir além da teoria: o objetivo é formar líderes transformadores, com foco em protagonismo, responsabilidade e espírito público.

Além da base técnica e teórica, o programa se destaca pela presença de convidados renomados nas edições anteriores, como o governador Romeu Zema, o deputado federal Pedro Aihara, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei e empreendedor social Bernardinho, e o ex-governador Antonio Anastasia.

Os inscritos passarão por um processo seletivo ao longo de abril, e os aprovados receberão certificado de conclusão, além de fazer parte de uma rede de ex-participantes que continuam impactando suas comunidades por todo o Brasil.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link