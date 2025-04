Já está disponível o Edital da XI Feira Científica de Barbacena (XI FECIB). As inscrições para professores e alunos da Educação Básica do município de Barbacena apresentarem trabalhos na XI FECIB serão do dia 16 de abril de 2025 a 17 de junho de 2025.

O IF Sudeste MG - Campus Barbacena realizará a XI FECIB com o intuito de promover o intercâmbio de trabalhos técnicos, científicos e/ou culturais das Instituições Educacionais do Município. A Feira acontecerá nas dependências do Campus Barbacena e se constituirá de uma mostra de no máximo 70 trabalhos selecionados.

A abertura ocorrerá no dia 08 de outubro de 2025, às 13h00, no IF Sudeste MG - Campus Barbacena. A apresentação dos trabalhos acontecerá nos dias 08 (13h30 às 21h00) e 09 (09h00 às 17h00) de outubro de 2025 no IF Sudeste MG – Campus Barbacena. O evento estará aberto à visitação do público em geral.

O tema da XI FECIB é livre, pois pretende valorizar a amplitude do conhecimento e a interconexão de áreas. Serão aceitas inscrições de trabalhos de relevância técnico-científica, social e cultural, elaborados e desenvolvidos por equipes de professores e alunos da Educação Básica do município de Barbacena – MG.

Os trabalhos a serem inscritos deverão se enquadrar em um dos dois níveis de ensino e em uma das três categorias do trabalho.

Níveis de ensino

a) Ensino Fundamental;

b) Ensino Médio e/ou Técnico.

Categorias do trabalho De acordo com os objetivos, o trabalho deve se enquadrar em uma das categorias a seguir.

a) Trabalho Construtivo : Os trabalhos do tipo construtivo referem-se à iniciativa de construir algo com uma dimensão de inventividade, seja na função, na forma ou no processo, seja na proposição de soluções alternativas e de materiais alternativos para o funcionamento de certos objetos, máquinas, mecanismos ou sistemas.

b) Trabalho Didático: Os trabalhos de natureza didática referem-se àqueles voltados ao objetivo de explicar, ilustrar, aplicar, demonstrar e/ou revelar os princípios científicos de assuntos e temas diversos.

c) Trabalho Investigativo: Os trabalhos de natureza investigativa referem-se àqueles voltados à pesquisa em torno de problemas e situações do mundo científico, tecnológico ou do cotidiano, visando à maior compreensão acerca dos mesmos e à indicação de possíveis soluções.

Após as inscrições os trabalhos serão selecionados por uma comissão científica formada por servidores do IF Sudeste MG – Campus Barbacena

Os interessados poderão se inscrever, até o dia 17 de junho de 2025, pelo link: https://forms.gle/8naCCYvNKdxFipJ87 .

Durante os dois dias de apresentação, uma comissão julgadora percorrerá os estandes e avaliará os trabalhos, de acordo com os critérios descritos no edital. Os três melhores trabalhos de cada categoria em cada nível serão premiados. Além das premiações extras previstas no edital.