O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abriu inscrições para o processo seletivo simplificado de contratação temporária de brigadistas florestais. O objetivo é reforçar a atuação na prevenção e combate a incêndios florestais no âmbito da Força-Tarefa Previncêndio, no ano de 2025. As vagas são para profissionais que atuarão nas Unidades de Conservação e locais de atuação definidos pelo edital.

A remuneração mensal oferecida é de R$ 1.518,00, com acréscimo de benefícios, como a Periculosidade (R$ 455,40), Auxílio-refeição (R$ 50,00 por dia trabalhado) e Auxílio-transporte (R$ 11,50 por dia trabalhado). A carga horária será de 40 horas semanais, com escalas que podem incluir turnos diurnos e noturnos, finais de semana e feriados, conforme a demanda.

O processo seletivo será dividido em duas etapas:

Teste de Aptidão Física (TAF) – Com caráter classificatório e eliminatório;

Prova de Títulos – Com caráter eliminatório.

As inscrições podem ser realizadas até o dia [data de encerramento das inscrições] e os interessados devem acessar o site oficial do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para mais informações e detalhes sobre o edital completo.

A seleção oferece uma excelente oportunidade para quem deseja atuar no combate a incêndios florestais, em uma função essencial para a preservação ambiental e a segurança das comunidades.

Tags:

Brigadistas | Contratação Temporária | inscrições | processo seletivo