O Vagou JF divulgou nesta terça-feira (29) o cadastro de seis novas oportunidades de trabalho em Juiz de Fora. Com as atualizações mais recentes, o total de vagas ativas no sistema chega a 93.

As novas vagas anunciadas incluem:

Assistente de vendas (3)

Cozinheiro(a) (2)

Lavador de motos (1)

Os interessados podem acessar o formulário disponível no link do Vagou JF para enviar seus currículos diretamente às empresas contratantes.