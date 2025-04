A Polícia Federal (PF) publicou o aguardado edital do concurso público para cargos administrativos. O certame oferece 192 vagas imediatas para profissionais de nível médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 11.070,93. A organização do concurso está a cargo do Cebraspe.

Cargos e salários



O destaque entre as vagas de nível médio é para o cargo de Agente Administrativo, com remuneração inicial de R$ 7.444,80. Já os cargos de nível superior contemplam diversas áreas, como:

Administração

Assistência Social

Contabilidade

Enfermagem

Estatística

Farmácia

Medicina (Clínico, Ortopedista e Psiquiatra)

Nutrição

Psicologia

Pedagogia

Comunicação Social

As remunerações variam entre R$ 7.605,31 e R$ 11.070,93, incluindo vencimento básico, gratificações, auxílio-saúde, auxílio-alimentação e assistência pré-escolar.

Distribuição das vagas



Os aprovados poderão ser alocados em unidades da PF de acordo com a vaga escolhida no ato da inscrição. As oportunidades estão distribuídas entre o Distrito Federal e 25 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Sul.

Inscrições



As inscrições vão de 29 de abril, às 10h, até 21 de maio de 2025, às 18h, exclusivamente pelo site do Cebraspe.

As taxas são de:

R$ 90 para nível médio

R$ 110 para nível superior

Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa.

Etapas e provas



O processo seletivo inclui:

Prova objetiva (120 questões de Certo ou Errado)

Prova discursiva (redação)

As provas ocorrerão em todas as capitais no dia 29 de junho de 2025.

Para nível superior:

Conhecimentos Gerais: Português, Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Informática, Direito Constitucional e Administrativo

Conhecimentos Específicos: conforme a área de atuação

Para nível médio:

Conhecimentos Gerais: Português, Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Informática

Redação: tema de Atualidades

O concurso possui validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, a partir da homologação do resultado final. Confira o edital.

Tags:

192 vagas | Concurs | Concurso | Polícia Federal