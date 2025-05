A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (SEDESE), em colaboração com o SENAI-MG, lançou o projeto Minas Forma, uma iniciativa de qualificação profissional voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade social em 35 cidades mineiras. Com início em 2025 e previsão de execução até 2026, a ação busca impactar diretamente mais de 2.400 pessoas por meio de uma trilha de cursos gratuitos focada na formação de perfis profissionais para o setor industrial.

O projeto propõe mais do que capacitação técnica: pretende estimular o protagonismo individual, o desenvolvimento de competências socioemocionais e a construção de lideranças locais. Ao todo, serão ofertados mais de 20 cursos gratuitos com carga horária média de 200 horas, distribuídas ao longo de aproximadamente dois meses. Todos os participantes receberão certificado de conclusão emitido pelo SENAI-MG, além de ajuda de custo para transporte e lanche durante o período letivo.

Os interessados devem ter idade acima de 16 ou 18 anos (de acordo com os requisitos técnicos). Além da faixa etária, alguns cursos solicitam comprovação de escolaridade mínima ou experiência prévia, para assegurar que os alunos tenham o aproveitamento necessário, conforme pré-requisitos técnicos e de acesso de cada curso. Os cursos são totalmente inclusivos, recebendo pessoas com qualquer tipo de deficiência, garantindo acessibilidade e condições adequadas para todos os participantes.

As aulas serão realizadas tanto nas unidades fixas do SENAI-MG quanto em unidades móveis e espaços parceiros, especialmente nas cidades que não possuem estrutura física da instituição. Na Zona da Mata, o programa vai acontecer nas cidades de Juiz de Fora, Muriaé e São João del-Rei. As inscrições serão feitas presencialmente nas unidades SENAI ou por meio de formulário online, conforme a localidade. Para saber mais CLIQUE AQUI.

Tags:

capacitação | Senai