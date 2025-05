A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) abre inscrições para o Curso de Educação Financeira e Orçamento Familiar, edição de maio. Para as inscrições os interessados devem acessar o formulário on-line até o dia 9 deste mês. São oferecidas 50 vagas para a capacitação.

As aulas ocorrem de 19 a 23 de maio (segunda a sexta-feira), das 18h30 às 20h30, na sede do Procon, localizada na Avenida Itamar Franco 992 - Centro. Ao final da programação, os participantes recebem certificado com carga horária de 10h.

Ministrado por Leonardo Fortuna, Especialista Financeiro da Escola de Educação Financeira (EDCEF) do Procon, o curso abordará temas relacionados às finanças pessoais; consumo consciente; superendividamento; impactos dos financiamentos e taxas de juros, além de fornecer ferramentas para controle do orçamento, distribuição das despesas e planejamento futuro.

Dúvidas e informações podem ser esclarecidas pelo telefone (32) 2104-8702.

Educação | Procon