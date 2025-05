A Secretaria de Educação de Juiz de Fora abre seleção para estágio não obrigatório nos Cursos Populares para Concursos (CPC). As vagas são nas áreas de Linguagem (Português, Literatura, Redação, Inglês), Matemática, Ciências Humanas (História, Geografia, Sociologia, Filosofia), Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física) e Pedagogia.

Os interessados devem ser estudantes das respectivas áreas, estar cursando ou já ter concluído o 5º período da graduação, responder ao questionário e enviar o currículo por meio do preenchimento do formulário on-line, disponível no site da PJF.

A carga horária é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 500,00 e vale-transporte.

Formulário para inscrição