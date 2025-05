A Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva (EMCASA) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários voltado ao setor de Marketing e Comunicação. A oportunidade é destinada a estudantes a partir do 3º período dos cursos de Administração (com interesse em marketing), Marketing, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV, Cinema ou áreas correlatas.

A vaga exige afinidade com redes sociais, capacidade de trabalho em equipe e disposição para aprender. Também é necessário ter conhecimentos em ferramentas de edição, como o pacote Adobe (Photoshop, Premiere e Illustrator), CapCut ou similares. Experiência na captação de imagens com câmeras profissionais ou celular e na edição de vídeos para redes sociais – especialmente nos formatos Reels e YouTube – também é um requisito importante.

Conhecimentos em WordPress e no programa de gerenciamento de tarefas Asana são considerados diferenciais.

O estágio será presencial, com carga horária de 20 horas semanais, preferencialmente no período da tarde (13h às 17h), na sede da EMCASA, localizada na Avenida Sete de Setembro, 975, no bairro Costa Carvalho. A bolsa oferecida é de R$ 500 mensais, com direito a vale-transporte.

Atividades do estágio incluem:

Produção e edição de conteúdos, com foco em vídeos;

Participação na elaboração de estratégias de comunicação e marketing voltadas à habitação popular;

Atuação integrada à equipe de Marketing e Comunicação da EMCASA, desenvolvendo habilidades em design, produção de conteúdo e planejamento estratégico.

Estudantes interessados devem enviar currículo e portfólio (com projetos acadêmicos ou pessoais) para o e-mail selecao@emcasajf.com.br, com o assunto "estágio marketing", até o dia 28 de maio.