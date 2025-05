O Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA), vinculado à Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, está com inscrições abertas para o Curso de Gestantes, que será realizado no dia 30 de maio, das 9h às 12h. O evento é gratuito e voltado para mulheres grávidas, oferecendo informações essenciais sobre o período gestacional, o parto e os cuidados com o bebê nos primeiros dias de vida.

A programação contará com palestras, oficinas e rodas de conversa com profissionais da área da saúde, incluindo ginecologistas obstetras, pediatras, enfermeiras obstetras e psicólogos. O objetivo é esclarecer dúvidas comuns, promover o bem-estar materno-infantil e apoiar as gestantes em um momento de tantas transformações.

O encontro acontecerá no Salão do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (Sinserpu), localizado na rua São Sebastião, 780, ao lado do próprio departamento.

As interessadas podem se inscrever gratuitamente por meio de um formulário online disponibilizado pela Prefeitura.

Programação:

8h40 – Credenciamento e Acolhimento

9h – Abertura com Dr. Mauro Sérgio M. Condé e Enf. Obstetra Andréa Lanziotti

9h10 – A Importância do Pré-Natal (Dr. Mauro Sérgio Condé – Ginecologista Obstetra)

9h30 – Mudanças Emocionais na Gravidez e Pós-Parto (Psicóloga Carla Gebara – UNIPAC)

9h50 – Intervalo e Coffee Break

10h10 – Alterações Fisiológicas na Gravidez e Sinais de Alerta (Dra. Thamires Teixeira – Ginecologista Obstetra)

10h30 – O Parto e o Nascimento (Oficina e Roda de Conversa – Enf. Andréa Lanziotti e Ligas Acadêmicas de G.O. e Pediatria)

10h50 – Planejamento Familiar no Pós-Parto (Dr. Túlio Reis e Enf. Jarlúcia)

11h10 – Cuidados com o Recém-Nascido (Dra. Cristina Goresk – Pediatra e Enf. Clara Santos)

11h30 – Aprendendo a Cuidar do Bebê (Enf. Priscilla Ribeiro e Enf. Gleiceane Moraes)

11h50 – Aleitamento Materno: Dicas e Apoio do Banco de Leite (Enf. Fernanda Pavan)

12h10 – Encerramento e sorteio de brindes

Além das orientações práticas e teóricas, as participantes ainda poderão concorrer a brindes especiais no encerramento do evento.