A Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora anunciou nesta terça-feira (27), que estão abertas as inscrições para o preenchimento das vagas remanescentes dos Cursos Populares para Concursos (CPC). Ao todo, são 195 vagas disponíveis para turmas nos períodos da manhã, tarde e noite.

Os cursos são totalmente gratuitos e voltados para quem deseja se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), concursos públicos diversos e para a prova do Instituto Federal (IF). Podem se inscrever pessoas de todas as idades.

Para o preparatório do ENEM, são oferecidas 75 vagas: 30 no turno da manhã (7h30 às 12h40), 25 à tarde (13h30 às 17h50) e 20 à noite (18h30 às 22h). As demais oportunidades são voltadas para quem busca reforço nos estudos para concursos ou deseja ingressar em instituições como o IF.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do CPC, localizada na Rua Marechal Deodoro, 230, 3º andar, no Centro da cidade. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (32) 3690-8320.