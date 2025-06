A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Recursos Humanos (SRH), divulgou nesta sexta-feira, 30 de maio, o edital de inscrição para a Seleção Competitiva Interna destinada à promoção por mérito de servidores efetivos das carreiras de Guarda Municipal, Motorista de Veículo Leve e Pesado, e Agente de Transporte e Trânsito.

A seleção é voltada exclusivamente para servidores concursados da administração direta e indireta do município. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 10 de junho. Os interessados devem se inscrever por meio de um formulário no site oficial da PJF.

De acordo com o edital, os cursos de formação acontecerão em julho, e a aplicação da prova está prevista para setembro.