A Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora abre, nesta segunda-feira (16), as inscrições para o Curso Intensivo preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), promovido pelos Cursos Populares para Concursos (CPC). São oferecidas 50 vagas para o turno da noite, destinadas a estudantes que farão as provas em novembro.

As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h, com início previsto para 1º de agosto. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de junho, por meio de formulário online. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

A lista de aprovados será divulgada no site da Prefeitura de Juiz de Fora no dia 30 de junho. Os selecionados devem realizar a matrícula entre os dias 30 de junho e 7 de julho, através de novo formulário que será enviado ao contato informado na inscrição.

O curso é totalmente gratuito e será realizado na sede do CPC, localizada na Rua Marechal Deodoro, nº 230, 3º andar, no Centro.