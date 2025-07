O Demlurb abriu nesta segunda-feira (7) as inscrições para o processo seletivo simplificado com vagas temporárias nas funções de auxiliar de serviços e operador de máquinas I.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de página disponibilizada no site do Demlurb, e vão até as 23h59 da próxima quarta-feira, (9). O preenchimento correto dos dados é de responsabilidade do candidato e não serão aceitas alterações após a conclusão do processo.

Candidatos com dificuldade de acesso à internet podem utilizar os DIGA’s da Prefeitura, das 8h às 17h, durante o período de inscrição.

Nos dias 10, 11 e 14 de julho, será necessário apresentar presencialmente a confirmação de inscrição, a documentação exigida e os títulos, no Centro Administrativo do Demlurb (Av. Francisco Valadares, nº 1000 – Vila Ideal), das 8h às 17h.

Os editais com requisitos, salários e demais informações estão disponíveis no site oficial do Demlurb.