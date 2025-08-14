Estão abertas, até 31 de agosto, as inscrições para a 5ª edição do Programa de Trainee da Yduqs, voltado exclusivamente para candidatos que se autodeclarem pretos ou pardos. A iniciativa, reconhecida pelo Pacto Global da ONU, busca identificar, formar e desenvolver profissionais para o setor educacional, ampliando a diversidade racial no quadro de colaboradores.

Podem participar concluintes ou recém-formados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025, de qualquer área e região do Brasil, com disponibilidade para residir no Rio de Janeiro. Não é exigido conhecimento de inglês.

O programa tem duração de 12 meses e oferece imersão nas instituições de ensino e no ambiente corporativo da Yduqs, com possibilidade de assumir cargos estratégicos ao término. Os selecionados receberão salário compatível com o mercado, plano de saúde, plano odontológico e outros benefícios.

As inscrições devem ser feitas pelo site: traineeyduqs.gupy.io