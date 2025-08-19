O Núcleo de Pesquisa em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância da UFJF (NGIME), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), prorrogou até 29 de agosto as inscrições para a última oferta do ano de três cursos gratuitos e 100% on-line de aperfeiçoamento em educação inclusiva.

As formações são voltadas a professores, coordenadores, supervisores e gestores escolares de todo o Brasil. O objetivo é preparar educadores para promover a participação e a aprendizagem de estudantes com deficiência na educação básica.

A especialista em educação incluisva, Dra. Eliana Lúcia Ferreira, afirma que o modelo da educação tradicional muitas vezes é falho e defende novas maneiras de incluir estudantes na sala de aula, reafirmando a importância de estudar novas abordagens em sala de aula: "O projeto da escola inclusiva vem para romper padrões e demonstrar que as pessoas são diferentes e rever as metodologias e as propostas pedagógicas dos novos alunos, com isso, o professor precisa compreender a inclusão como um novo valor".

Os cursos disponíveis são:

Gestão de Escolas da Educação Básica na Perspectiva Inclusiva

Gestão da Educação Inclusiva na Era do Acesso Digital

O Ensino de Estudantes com Deficiência na Educação Inclusiva

As aulas começam na primeira semana de setembro. As inscrições devem ser feitas pelo site www.ngime.ufjf.br

