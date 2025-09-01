A Cemig abriu inscrições para concurso público com 150 vagas de eletricista. O salário é de até R$ 4.331,91, além de benefícios.

Na Região da Mantiqueira, que inclui Juiz de Fora, Barbacena, Viçosa, Santos Dumont e São João del Rei, são 12 oportunidades. Os aprovados poderão ser alocados em qualquer município dessa área, conforme necessidade da empresa.

As inscrições devem ser feitas até 2 de outubro, exclusivamente pelo site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), mediante pagamento de taxa de R$ 70.

A prova objetiva será aplicada em 23 de novembro, em nove cidades de Minas, incluindo Juiz de Fora. O exame terá 35 questões de múltipla escolha e duração de 3 horas.

Requisitos

Ensino médio completo;

Cursos de qualificação em elétrica com NR-10 (básico e SEP) e NR-35;

CNH categoria B;

Experiência mínima de seis meses em redes ou linhas de distribuição/transmissão em concessionárias.

Os aprovados ainda passarão por avaliação de saúde pré-admissional, conforme normas trabalhistas.

