A Cemig abriu inscrições para concurso público com 150 vagas de eletricista. O salário é de até R$ 4.331,91, além de benefícios.
Na Região da Mantiqueira, que inclui Juiz de Fora, Barbacena, Viçosa, Santos Dumont e São João del Rei, são 12 oportunidades. Os aprovados poderão ser alocados em qualquer município dessa área, conforme necessidade da empresa.
As inscrições devem ser feitas até 2 de outubro, exclusivamente pelo site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), mediante pagamento de taxa de R$ 70.
A prova objetiva será aplicada em 23 de novembro, em nove cidades de Minas, incluindo Juiz de Fora. O exame terá 35 questões de múltipla escolha e duração de 3 horas.
Requisitos
- Ensino médio completo;
- Cursos de qualificação em elétrica com NR-10 (básico e SEP) e NR-35;
- CNH categoria B;
- Experiência mínima de seis meses em redes ou linhas de distribuição/transmissão em concessionárias.
Os aprovados ainda passarão por avaliação de saúde pré-admissional, conforme normas trabalhistas.
