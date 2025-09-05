Nesta sexta-feira (5) foram cadastradas 42 novas oportunidades no Vagou JF, totalizando 445 vagas. Acesse o link para enviar seu currículo.
Veja as vagas anunciadas nesta sexta, 05:
Professora de Creche (2)
Analista de PCP Jr (1)
Atendente (2)
Atendente de Restaurante (30)
Confeiteiro(a) com experiência (4)
Estágio em administração (2)
Estágio em administração (1)
As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.
Tags:
Emprego | empregos | oportunidade | Oportunidades | Vaga | Vagas