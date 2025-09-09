Nessa segunda-feira (8), o Vagou JF cadastrou 14 novas vagas de trabalho, totalizando 438 oportunidades disponíveis na plataforma.
As vagas anunciadas são para:
- Caldeireiro – EPM Embalagens (3)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Mecânico Eletricista (1)
- Vendedor/a (1)
- Estágio de RH (1)
- Auxiliar de turma – Educação Infantil (1)
- Estágio para redator (1)
- Auxiliar de lavanderia (1)
- Atendente Fechador (3)
- Estágio temporário (cadastro reserva)
- Auxiliar Administrativo (1)
Os interessados podem enviar currículo diretamente pelo link do Vagou JF. Já empresas e pessoas físicas que desejarem divulgar oportunidades devem preencher o formulário disponível na plataforma.