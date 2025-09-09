Nessa segunda-feira (8), o Vagou JF cadastrou 14 novas vagas de trabalho, totalizando 438 oportunidades disponíveis na plataforma.

As vagas anunciadas são para:

Caldeireiro – EPM Embalagens (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Mecânico Eletricista (1)

Vendedor/a (1)

Estágio de RH (1)

Auxiliar de turma – Educação Infantil (1)

Estágio para redator (1)

Auxiliar de lavanderia (1)

Atendente Fechador (3)

Estágio temporário (cadastro reserva)

Auxiliar Administrativo (1)

Os interessados podem enviar currículo diretamente pelo link do Vagou JF. Já empresas e pessoas físicas que desejarem divulgar oportunidades devem preencher o formulário disponível na plataforma.