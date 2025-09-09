Nessa segunda-feira (8), o Vagou JF cadastrou 14 novas vagas de trabalho, totalizando 438 oportunidades disponíveis na plataforma.

As vagas anunciadas são para:

  • Caldeireiro – EPM Embalagens (3)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Mecânico Eletricista (1)
  • Vendedor/a (1)
  • Estágio de RH (1)
  • Auxiliar de turma – Educação Infantil (1)
  • Estágio para redator (1)
  • Auxiliar de lavanderia (1)
  • Atendente Fechador (3)
  • Estágio temporário (cadastro reserva)
  • Auxiliar Administrativo (1)

Os interessados podem enviar currículo diretamente pelo link do Vagou JF. Já empresas e pessoas físicas que desejarem divulgar oportunidades devem preencher o formulário disponível na plataforma.

