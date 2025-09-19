Nesta sexta-feira (19) foram cadastradas 20 novas oportunidades no Vagou JF, totalizando 154 vagas. Acesse o link para enviar seu currículo.

Veja as vagas anunciadas nesta sexta, 19:

Estágio para Pedagogia (3)

Promotora de vendas (2)

Agente de fiscalização Área Azul- Exclusivo primeiro emprego (3)

Servente (7)

Pedreiro/Armador/Carpinteiro (4)

Trancista (1)

As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.

Emprego | Estágio | oportunidade | Oportunidades | Vaga | Vagas