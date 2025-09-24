O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), prorrogou o prazo de inscrições para a sexta edição do Trilhas de Futuro, projeto que oferece cursos técnicos gratuitos. Agora, estudantes e interessados podem se inscrever até quarta-feira (1º).

Nesta edição, estão disponíveis 50 mil vagas em cursos técnicos distribuídos por 156 municípios mineiros. Os interessados podem se inscrever no site oficial do projeto, na aba “Estudantes”, escolhendo até duas opções de curso. A alocação será feita conforme os critérios do edital.

O programa já formou mais de 90 mil jovens e oferece, além da formação gratuita, auxílio transporte e alimentação para os participantes. A subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra, destaca: “São mais de 199 cursos que permitem desenvolver habilidades técnicas, abrir portas para o mercado de trabalho e até mesmo pensar no ingresso no ensino superior. É fundamental que todos aproveitem essa chance.”

Nesta edição, o Trilhas de Futuro traz teste vocacional gamificado no Roblox e chatbot para inscrições, facilitando a participação dos estudantes.

