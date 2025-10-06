O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), publicou nesta sexta-feira (3/10), no Diário Oficial do Estado, o edital para a seleção de mais 1.178 Policiais Penais, para reforçar o quadro de profissionais do sistema prisional mineiro.

As inscrições estarão abertas no período de 2 a 22/12. O salário inicial da categoria é de R$ 5.332,64, além de ajuda de custo para despesas com alimentação por dia efetivamente trabalhado. As provas serão realizada no dia 25/1/2026. Clique aqui para acessar o edital.

Este é o segundo edital da atual gestão, que já resultou na contratação de quase 5 mil policiais penais, demonstrando o compromisso com o fortalecimento da segurança pública e a valorização da carreira.

"Foi com muito esforço e dedicação que conseguimos atender nossos policiais penais. Segurança no sistema prisional é prioridade, e hoje damos mais um passo nessa direção", enfatizou nas redes sociais o vice-governador Mateus Simões.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, ressalta a importância dessa iniciativa.

“Lançar mais um concurso para policiais penais em Minas Gerais é um passo fundamental para fortalecer nossa instituição. Com uma tropa de cerca de 17 mil profissionais, precisamos ampliar essa equipe com qualidade, para que a Polícia Penal mineira seja reconhecida como a melhor do país. Nosso objetivo é um crescimento sólido, baseado no conhecimento e no aprimoramento contínuo”.

"Esse novo concurso demonstra a eficiência da administração e reforça o compromisso do Governo de Minas em fortalecer a Polícia Penal em Minas Gerais", diz o diretor-geral da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp), Marco Matos. "Com as novas vagas, atingiremos o teto máximo de policiais penais autorizado por lei, um feito raro entre as forças policiais do Brasil, consolidando a robustez da nossa instituição. Isso proporcionará maior segurança às unidades prisionais em todo o estado, além de aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados pela Polícia Penal", destaca.

Para Leonardo Mattos Alves Badaró, diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), o concurso é essencial para consolidar a evolução da Polícia Penal, uma carreira ainda jovem, mas em pleno desenvolvimento.

“Precisamos de novos talentos para reforçar os padrões de trabalho e difundir valores que elevem o respeito e o reconhecimento da instituição. O concurso trará agentes comprometidos com o papel de garantidores da lei e dos direitos, fortalecendo a Polícia Penal para que seja cada vez mais respeitada”, afirma.

Sistema prisional de Minas Gerais

Atualmente, o sistema prisional mineiro conta com cerca de 17 mil policiais penais e servidores técnico-administrativos, responsáveis por atender às demandas de saúde, educação, trabalho, assistência jurídica e religiosa em 166 unidades prisionais do estado.

Além do grupamento convencional, a Polícia Penal dispõe de grupos especializados, como o Grupo de Intervenção Rápida (GIR), o Grupamento de Patrulha Aérea (GPAER), o Grupo de Operações com Cães (GOC), o Grupo de Escolta Tática Prisional (Getap) e o Comando de Operações Especiais (Cope), todos atuando com base no uso racional da força e respeito aos direitos humanos.