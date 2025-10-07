Nesta terça-feira (7), foram cadastradas seis novas oportunidades no Vagou JF, totalizando 219 vagas. Acesse o link para enviar seu currículo.

Veja as vagas anunciadas nesta terça, 7:

Estágio técnico em Marketing (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar administrativo (1)

Vendedor/ Consultor de vendas (2)

Estágio em Administração (1)

As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.

