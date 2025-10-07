Nesta terça-feira (7), foram cadastradas seis novas oportunidades no Vagou JF, totalizando 219 vagas. Acesse o link para enviar seu currículo.
Veja as vagas anunciadas nesta terça, 7:
Estágio técnico em Marketing (1)
Auxiliar mecânico (1)
Auxiliar administrativo (1)
Vendedor/ Consultor de vendas (2)
Estágio em Administração (1)
As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.
