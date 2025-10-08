A Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), divulga a abertura de 40 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Laticínios da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 28 de janeiro de 2026 pelo site www.epamig.br/ilct

Ao longo deste ano, dois cursos práticos voltados aos produtores rurais já foram realizados na Fábrica Escola do ILCT em conjunto com a SDA.

“A cidade, reconhecida por sua forte vocação na pecuária leiteira, se beneficia diretamente da presença de uma instituição que é referência nacional, garantindo mão de obra especializada e incentivando a inovação no setor. Por isso, a formação de novos talentos na área de laticínios é essencial para o desenvolvimento econômico de Juiz de Fora. Além disso, o curso superior é totalmente gratuito — uma oportunidade de ensino de alta qualidade, preparando jovens para um mercado com alta demanda”, destacou a secretária da SDA, Valdeane Dias Cerqueira.

O processo seletivo para as 40 vagas será baseado nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), considerando a maior pontuação obtida pelo candidato entre 2022 e 2025. Vinte vagas são destinadas à ampla concorrência e 20 ao sistema de cotas. Candidatos que não realizaram o ENEM no período estipulado poderão concorrer às vagas remanescentes, conforme detalhado no Edital 02/2026.

O curso é gratuito, presencial e tem duração de três anos. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

Mais informações: www.epamig.br/ilct

