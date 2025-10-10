Nesta sexta-feira (10), foram cadastradas 66 novas oportunidades no Vagou JF, totalizando 216 vagas. Para cadastrar seu currículo clique aqui.

Veja as vagas anunciadas nesta sexta(10).

Auxiliar Administrativo (1)

Auxiliar de produção de confeitaria (1)

Zelador (1)

Controlador de Acesso (1)

Operador de Telemarketing (50)

Motorista CNH D (2)

Arrumador de cargas noturno (3)

Ajudante de carga e descarga (3)

Auxiliar de Limpeza - Quadro reserva (2)

Auxiliar administrativo / Recepção (1)



As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no Vagou JF.

