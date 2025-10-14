Nesta terça-feira (14), foram cadastradas 24 novas oportunidades no Vagou JF, totalizando 561 vagas. Clique aqui para enviar seu currículo.

Veja as vagas anunciadas nesta terça:

Chapeiro de Hamburgueria (1)

Estagiário Financeiro (1)

Estagiário de Almoxarifado (1)

Estagiário de Controle de Qualidade (1)

Operador de loja (15)

Corretor(a) de Imóveis (3)

Educador Físico (2)

Auxiliar de produção (3)

As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no Vagou JF.



