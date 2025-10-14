O Governo de Minas Gerais autorizou a realização de um novo concurso público para a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG). Serão oferecidas 105 vagas para cargos de níveis médio e superior, com lotação em diferentes regiões do estado.

Os cargos previstos no certame incluem Analista de Sistemas I, Assessor Jurídico, Assistente Administrativo II, Assistente Técnico I, Auditor, Extensionista Agropecuário I e II, Extensionista de Bem-Estar Social II e Relações Públicas.

O edital, que trará informações sobre o período de inscrições, datas das provas, remunerações e descrição completa das funções, será divulgado em breve pela Emater-MG. O último concurso público promovido pela empresa ocorreu em 2018.

De acordo com o presidente da Emater-MG, Otávio Maia, a nova seleção faz parte de um processo de fortalecimento institucional da empresa.

“Este concurso é a continuidade do fortalecimento da Emater-MG nos últimos anos, com investimentos em nossos profissionais e na nossa estrutura”, afirmou.

Segundo Maia, a empresa vem ampliando ações voltadas à capacitação e modernização.

“Já realizamos o maior programa de capacitação da história da empresa, tivemos um volume recorde de investimentos na renovação de frota, na compra de equipamentos e na reforma de escritórios no interior. Agora, este novo concurso reforça a prioridade do governo em fortalecer a Emater-MG para apoiar o produtor rural”, destacou.

A Emater-MG é considerada a maior empresa pública de assistência técnica e extensão rural do país. Fundada há 77 anos, está presente em 820 municípios mineiros e realiza, anualmente, atendimentos a mais de 350 mil produtores rurais.

Tags:

Concurso | Concurso público | Emater | RS | Vagas