Nesta terça-feira (21), foram cadastradas 8 novas oportunidades no Vagou JF, totalizando 604 vagas. Clique aqui para enviar seu currículo.

Veja as vagas anunciadas nesta terça, 21:

Instalador de Tubulações (1)

Borracheiro (1)

Oficial de Manutenção (1)

Estágio em Recursos Humanos (1)

Atendente (2)

Encarregado (a) de conservação e limpeza (1)

Secretária (1)



As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.



