Nesta terça-feira (21), foram cadastradas 8 novas oportunidades no Vagou JF, totalizando 604 vagas. Clique aqui para enviar seu currículo.
Veja as vagas anunciadas nesta terça, 21:
Instalador de Tubulações (1)
Borracheiro (1)
Oficial de Manutenção (1)
Estágio em Recursos Humanos (1)
Atendente (2)
Encarregado (a) de conservação e limpeza (1)
Secretária (1)
As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.
Tags:
De | Emprego | oportunidade | Oportunidades | Vagas