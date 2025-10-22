A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (SEDIC), lançou o projeto “GerAÇÃO Primeiro Emprego”, voltado a pessoas que ainda não possuem experiência profissional e desejam se preparar para ingressar no mercado de trabalho.

Podem participar interessados a partir dos 16 anos, e as inscrições são gratuitas, devendo ser realizadas entre 22 e 28 de outubro, por meio de formulário online. Clique aqui para acessar ao formulário.

Formação e orientação profissional

Esta é a primeira iniciativa executada por meio do Edital de Credenciamento nº 002/2025 da SEDIC, que busca profissionais voluntários para atuarem em consultorias, mentorias e palestras promovidas pela secretaria.

A primeira edição do “GerAÇÃO Primeiro Emprego” será realizada em parceria com a empresa Escala Psicologia, responsável pela metodologia e pela condução dos encontros.

“Através deste projeto, nosso objetivo é capacitar e desenvolver os participantes para que se sintam seguros e preparados para conquistar o primeiro emprego, superando os desafios para o ingresso no mercado de trabalho”, explica Jéssica Gomes, da Escala Psicologia.

Encontros presenciais

Os encontros acontecerão nos dias 5, 12, 19 e 25 de novembro, sempre das 13h30 às 16h30, no AICE (Av. Getúlio Vargas, 200 – Centro).

Ao final do projeto, os participantes receberão certificado de conclusão.

Além da formação, o projeto prevê uma etapa de articulação com empresas locais, que poderão receber os currículos dos participantes, promovendo uma conexão direta entre capacitação e oportunidade de trabalho.

Políticas integradas de geração de emprego

De acordo com Vanessa Verdeiro, gerente do Departamento de Emprego, Renda e Informações Estratégicas da SEDIC, o “GerAÇÃO Primeiro Emprego” representa mais um passo na consolidação de políticas públicas voltadas à inclusão socioprodutiva.

“O projeto faz parte do programa GerAÇÃO JF: Emprego, Renda e Negócios, que integra ações da SEDIC para fortalecer as oportunidades de trabalho e renda no município. O objetivo é promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens, estimulando a autoconfiança, a comunicação, o planejamento de carreira e a compreensão do mercado de trabalho atual”, destaca Vanessa.

Programação dos encontros

05/11 (quarta-feira): Como montar um bom currículo e descobrir seus pontos fortes

12/11 (quarta-feira): Como se sair bem na entrevista de emprego

19/11 (quarta-feira): Como usar o LinkedIn para fazer contatos e encontrar oportunidades

25/11 (terça-feira): Como agir no trabalho e por que vale a pena ter carteira assinada

