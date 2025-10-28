Nesta terça-feira (28), foram cadastradas 69 novas oportunidades no Vagou JF, totalizando 204 vagas. Clique aqui para enviar seu currículo.



Veja as vagas anunciadas:

Cozinheira/o (1)

Estágio em educação física (1)

Estágio para técnico/superior em farmácia (3)

Estágio para redator de atas (1)

Estágio comercial (1)

Analista de Contabilidade (3)

Operador de Telemarketing (50)

Atendente fechador (3)

Operador de máquinas e limpeza de vidros (2)

Operador de monitoramento (4)

As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no Vagou JF.

