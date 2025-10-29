O curso de Trancista, realizado em parceria com o Projeto Berimbau, a ONG Gerando Falcões e o Grupo Ancestralidade, está com inscrições abertas em Juiz de Fora para o público atendido pelos equipamentos da assistência social do município.

As aulas serão ministradas em três encontros, aos sábados, nos dias 1º, 8 e 15 de novembro, das 10h às 12h, na Escola Municipal Dante Jaime Brochado (Rua Francisco Fontainha, nº 163, bairro Santo Antônio).

Ao todo, são oferecidas 35 vagas gratuitas, destinadas a pessoas a partir de 16 anos vinculadas à rede socioassistencial. A proposta é estimular o empreendedorismo, fortalecer a autonomia e valorizar a cultura afro-brasileira, promovendo oportunidades de geração de renda.

As inscrições são presenciais e podem ser realizadas nos seguintes locais:

Cras Costa Carvalho – Rua Costa Carvalho, nº 7;

Creas Centro 1 e 2 – Avenida Barão do Rio Branco, nº 1.843, 3º andar;

Centro Pop – Avenida Sete de Setembro, nº 1.431, bairro Costa Carvalho.

