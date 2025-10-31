O painel de vagas “Vagou JF” cadastrou, nessa quinta-feira (31), quatro novas oportunidades, totalizando 214 postos de trabalho disponíveis na plataforma.

As vagas anunciadas são para:

Estágio em Pedagogia (3 vagas)

Auxiliar de Departamento Fiscal (1 vaga)

Candidatos interessados devem acessar o portal do “Vagou JF” para envio de currículo.

Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades podem preencher o formulário disponível na própria plataforma.

