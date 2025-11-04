O programa Vagou JF registrou, nesta terça-feira (4), 36 novas vagas de trabalho, totalizando 268 oportunidades disponíveis para candidatura. Os interessados podem acessar o link oficial da plataforma para enviar currículo e se candidatar às funções.

Entre as vagas anunciadas nesta terça-feira estão:

Mecânico Automotivo – Diagnóstico Eletrônico (1)

Recuperador de Crédito Jr (1)

Atendente de Cafeteria (4)

Auxiliar de Loja – Extra Natal – Lojas Keeper (7)

Vendedor(a) – Loja Keeper (Cerâmica) (1)

Estágio em Farmácia (1)

Recepcionista (1)

Corretor de Imóveis (2)

Profissional de Educação Física (3)

Motorista de Caminhão (1)

Operador de Loja (10)

Movimentador de Materiais – PCD (4)

Empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades também podem preencher o formulário disponível no Vagou JF.

Além disso, acontece na próxima terça-feira (12), das 10h às 14h, o primeiro Mutirão de Empregos da Região Sul de Juiz de Fora, no estacionamento do Independência Shopping (G3). A ação será voltada especialmente para vagas de fim de ano e reunirá empresas com oportunidades em diversos setores.

O objetivo é promover a inserção de trabalhadores em vagas permanentes, temporárias, de aprendizagem e estágio, com foco na demanda extra gerada pelo período. A iniciativa é da Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), em parceria com o Independência Shopping.

Podem participar empresas e entidades representativas que possuam vagas disponíveis para contratação imediata ou cadastro em banco de talentos. Interessados em participar como empregadores podem se inscrever até quinta-feira (6 de novembro) por meio do formulário eletrônico disponível clicando aqui.

Após o evento, as empresas deverão informar à Sedic o número de inscrições e contratações efetivadas.

