O banco de oportunidades Vagou JF registrou 16 novas vagas de emprego, totalizando 271 oportunidades disponíveis na plataforma. Os interessados podem acessar o formulário oficial para envio de currículo e detalhes sobre cada anúncio. Entre as funções cadastradas estão técnico eletromecânico, técnico de segurança do trabalho, caixa, assistente de vendas comercial, atendente em sorveteria e horista, confeiteiro, auxiliar de padeiro, assistente jurídico, vendedor(a) de semijoias e vagas de estágio nas áreas de pedagogia, contabilidade/economia e administração.

Empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades também podem utilizar o Vagou JF para divulgação.

Além das vagas disponíveis na plataforma, a população poderá participar do “Mutirão de Empregos: Especial de fim de ano”, que acontece na próxima quarta-feira (12), no G3 do Independência Shopping. A ação oferecerá 420 vagas permanentes e temporárias, para cargos diversos, com exigência mínima de ensino médio. O evento será realizado das 10h às 14h e é aberto ao público. Para participar, os candidatos devem levar currículo impresso, sendo recomendada uma cópia para cada vaga de interesse.

O mutirão integra o programa GerAÇÃO JF: Emprego, Renda e Negócios, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade, e tem como objetivo facilitar a inserção de trabalhadores em oportunidades formais, temporárias, de aprendizagem ou estágio. Nesta edição, a ação conta com a parceria do Independência Shopping.

Entre as empresas participantes estão ABC da Construção, Amorê, Aramis, Babalooks, Bahamas, Biscoitê, Borelli, BTMG Cosméticos, Coco Bambu, Crocs, Divino Fogão, Drogasil, Grupo Sacada | Oh,Boy!, Hering Store, Leilane de Jesus Gestão de Pessoas, Livraria Leitura, Live!, Loja Reserva, Osklen, Pais e Filhos, Paraibuna Embalagens, Puket, Rherserva Consultoria, Salsa Parrilla, Sonho dos Pés, Supermercados BH e Traine Treinamento e Seleção. As oportunidades abrangem áreas como atendimento, vendas, produção, logística, serviços gerais, gastronomia, manutenção, marketing, finanças, consultoria e administração, além de oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCDs).

A descrição completa das vagas e requisitos pode ser consultada no local do evento, mediante apresentação de currículo. A participação é gratuita.

