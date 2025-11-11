Nesta terça-feira (11), foram cadastradas 12 novas oportunidades de emprego na plataforma Vagou JF, que agora reúne 273 vagas disponíveis para candidatura. Os interessados podem acessar o link oficial para envio de currículo clicando aqui.

Entre as oportunidades anunciadas estão vagas para auxiliar de serviços gerais volante (2), motorista de viagem (4), técnico de instalação e manutenção de portaria remota (1) e atendente (5).

Empresas e pessoas físicas interessadas em divulgar oportunidades também podem anunciar gratuitamente, preenchendo o formulário disponível no próprio Vagou JF.

