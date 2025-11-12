A Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva (EMCASA) está com inscrições abertas para novas vagas de estágio destinadas a estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. O processo seletivo reforça o compromisso da empresa com a formação de profissionais voltados para o desenvolvimento de cidades mais justas e sustentáveis.

Com carga horária presencial de 20 horas semanais, o estágio oferece bolsa de R$500 e vale-transporte. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (24), mediante o envio do currículo para o e-mail selecao@emcasajf.com.br.



Estágio em Arquitetura e Urbanismo

Podem se candidatar estudantes entre o 6º e o 8º período, que já tenham cursado Projeto em Habitação de Interesse Social. É desejável conhecimento em Archicad, AutoCAD, Pacote Office e no uso de ferramentas de geoprocessamento (QGIS).

As atividades incluem atuação em Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), Regularização Fundiária, projetos de melhoria habitacional e acompanhamento técnico em campo.

Estágio em Engenharia Civil

As vagas são voltadas a estudantes do 5º ao 8º período, com disciplinas cursadas em Modelagem e Representação Gráfica de Projetos e Topografia. É necessário ter conhecimento em Excel e AutoCAD.

Os estagiários irão colaborar em projetos e obras de melhoria habitacional, levantamentos de campo e atividades técnicas de infraestrutura urbana e habitação de interesse social, sob supervisão da equipe de engenharia da EMCASA.

A seleção dará prioridade a candidaturas afirmativas, valorizando a diversidade como elemento essencial para fortalecer as políticas públicas de habitação e inclusão produtiva.

