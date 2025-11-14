O mercado de trabalho segue movimentado em Juiz de Fora. Nesta sexta-feira (14), foram cadastradas três novas oportunidades no Vagou JF, totalizando 265 vagas disponíveis na plataforma. As oportunidades anunciadas no dia incluem:

Auxiliar de instalador/montador (1 vaga)

Auxiliar de T.I (1 vaga)

Lavador de carros (1 vaga)

Os interessados podem enviar currículo pelo link do Vagou JF. Já empresas e pessoas físicas que desejam anunciar vagas devem preencher o formulário disponível na própria plataforma.

O reforço nas oportunidades ocorre na mesma semana em que cerca de 450 candidatos participaram do Mutirão de Empregos, Especial de Fim de Ano, realizado na quarta-feira (12) no Independência Shopping. Essa foi a primeira edição do evento, reunindo mais de 30 empresas e ofertando vagas temporárias e permanentes, além de oportunidades de estágio e programas de aprendizagem, com foco nos setores de comércio e serviços.

Entre os participantes estava Ana Paula Senra, moradora do bairro Ipiranga, que se mudou para Juiz de Fora há cerca de um ano. Em busca do primeiro emprego, ela viu no mutirão uma oportunidade.

“Estou em busca da minha primeira oportunidade de trabalho e não sabia ao certo onde buscar. Soube do mutirão pela TV e não podia perder. Trouxe mais de dez currículos e consegui conversar com as empresas. Tenho esperanças de que vou conseguir”, contou.

A empresa Traine Treinamento e Seleção participou pela primeira vez do evento e ofereceu 17 vagas nas áreas de comércio, estágio, estética e Educação Física. Para a representante Jaqueline Lelis, a experiência foi positiva. “Foi muito bem organizado. Consegui fazer network com outras empresas e encontrei candidatos para vagas que eu estava precisando. Vou querer participar de outros”, destacou.

Quem também avalia o evento como importante para o recrutamento é Luciano Ribeiro, franqueado da Evo Estágios em Juiz de Fora. “Nossa primeira participação no Geração foi muito positiva. Conseguimos preencher vagas que estavam com dificuldade e já direcionar candidatos para entrevistas”, afirmou.

Os mutirões de emprego integram o programa GerAÇÃO JF: Emprego, Renda e Negócios, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (SEDIC), e nessa edição contaram com apoio do Independência Shopping.

