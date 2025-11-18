O “Vagou JF” cadastrou, nesta terça-feira (18), 97 novas oportunidades de emprego, elevando para 291 o número total de vagas disponíveis na plataforma. Os interessados podem acessar o link oficial para envio de currículo clicando aqui.

Confira as vagas anunciadas nesta terça-feira:

Estágio Técnico/Superior em Administração (1)

Estágio em Administração (1)

Estágio em Farmácia (1)

Atendente Diurno (1)

Atendente Balconista Noturno (1)

Atendente/Balconista (1)

Enlonador (10)

Garçom (3)

Copeiro (2)

Vendedor(a) (2)

Auxiliar de Produção (1)

Representante de Atendimento (50)

Consultor de proteção veicular (20)

Mecânico de Manutenção (1)

Estágio Engenharia de Produção (1)

Atendente (1)

Empresas e pessoas físicas interessadas em divulgar oportunidades também podem fazer o cadastro pelo formulário disponível no “Vagou JF”.

Tags:

De | Emprego | oportunidade | Oportunidades | Vaga | Vagas | vagou jf