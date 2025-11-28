Nesta sexta-feira (28), o programa Vagou JF cadastrou 39 novas oportunidades de trabalho, elevando para 357 o total de vagas disponíveis na plataforma. Os interessados podem enviar o currículo diretamente pelo sistema.
Entre as vagas anunciadas hoje estão:
- Atendente de restaurante (10 vagas)
- Estágio técnico/superior em Administração (2)
- Jovem aprendiz (1)
- SDR – Sales Development Representative (1)
- Estoquista de peças (1)
- Arrecadador(a) (20)
- Vendedor de empilhadeiras e equipamentos (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Atendente (1)
- Estágio em Marketing (1)
Empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem preencher o formulário disponível na plataforma Vagou JF.
