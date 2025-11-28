Nesta sexta-feira (28), o programa Vagou JF cadastrou 39 novas oportunidades de trabalho, elevando para 357 o total de vagas disponíveis na plataforma. Os interessados podem enviar o currículo diretamente pelo sistema.

Entre as vagas anunciadas hoje estão:

Atendente de restaurante (10 vagas)

Estágio técnico/superior em Administração (2)

Jovem aprendiz (1)

SDR – Sales Development Representative (1)

Estoquista de peças (1)

Arrecadador(a) (20)

Vendedor de empilhadeiras e equipamentos (1)

Auxiliar administrativo (1)

Atendente (1)

Estágio em Marketing (1)

Empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem preencher o formulário disponível na plataforma Vagou JF.

