Nessa segunda-feira (1º) o programa Vagou JF recebeu 19 novas oportunidades de trabalho, elevando para 364 o total de vagas disponíveis. Os interessados podem enviar currículo clicando aqui.
Confira as vagas anunciadas nesta segunda-feira (1º):
Líder de loja (2)
Supervisora comercial (1)
Manobrista (1)
Ajudante de carga e descarga (4)
Auxiliar comercial (1)
Estágio para técnico/superior em Administração (1)
Estágio em Administração (1)
Estágio técnico em Administração (2)
Pintor de obras (4)
Estágio em Administração/Recursos Humanos (1)
Estágio para técnico/superior em Farmácia (1)
Empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar vagas devem preencher o formulário disponível no Vagou JF.
