Nessa segunda-feira (1º) o programa Vagou JF recebeu 19 novas oportunidades de trabalho, elevando para 364 o total de vagas disponíveis. Os interessados podem enviar currículo clicando aqui.

Confira as vagas anunciadas nesta segunda-feira (1º):

Líder de loja (2)

Supervisora comercial (1)

Manobrista (1)

Ajudante de carga e descarga (4)

Auxiliar comercial (1)

Estágio para técnico/superior em Administração (1)

Estágio em Administração (1)

Estágio técnico em Administração (2)

Pintor de obras (4)

Estágio em Administração/Recursos Humanos (1)

Estágio para técnico/superior em Farmácia (1)

Empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar vagas devem preencher o formulário disponível no Vagou JF.

