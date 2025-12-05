O Vagou JF contabilizou 36 novas vagas de emprego nessa quinta-feira (4) chegando ao total de 344 oportunidades disponíveis. Os interessados podem enviar currículo pelo link oficial do programa, clicando aqui.

Confira as vagas anunciadas

Atendente fechador (3)

Manicure/pedicure (1)

Estágio comercial (1)

Cuidador (1)

Recepcionista (1)

Depiladora (5)

Confeiteiro (1)

Mecânico automotivo (1)

Balconista (1)

Promotor de vendas (20)

Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar vagas devem preencher o formulário disponível na plataforma “Vagou JF”.

Mutirão de empregos reúne mais de 60 candidatos no CCBM

Mais de 60 pessoas atendidas pela política de Assistência Social participaram, na quarta-feira (3) de um mutirão de empregos realizado no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM). A ação permitiu a entrega de currículos e o contato direto com equipes de recursos humanos de empresas da cidade, que ofertaram vagas imediatas e cadastraram novos perfis em seus bancos de talentos. Participaram ABC da Construção, Pousada Aconchego de Minas, Victory Suites e LJ Consultoria.

O CRAS Centro esteve presente oferecendo suporte na elaboração e atualização de currículos. Entre os candidatos, Mitchel Machado Barbosa foi um dos primeiros a chegar. Buscando oportunidades nas áreas de gastronomia, ele recebeu encaminhamento para período de experiência ainda durante o evento, com início imediato na Pousada Aconchego de Minas.

A proprietária da pousada, Ana Marta Martoni, destacou a importância do mutirão para facilitar o acesso ao emprego e fortalecer a confiança entre empresas e candidatos.

O mutirão integra o programa GerAÇÃO JF: Emprego, Renda e Negócios, promovido pela Assistência Social em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, Inovação e Competitividade (SEDIC). De acordo com o supervisor de Promoção e Acesso ao Mundo do Trabalho, Chrystian Chaves, a ação vai além da oferta de vagas, ao promover dignidade e autoestima.

Já a gerente do Departamento de Emprego, Renda e Informações Estratégicas da SEDIC, Vanessa Verdeiro, afirmou que, em 2026, o programa deve ampliar iniciativas que aproximem empresas e candidatos. Segundo ela, mutirões realizados ao longo de 2025 tiveram foco em diferentes públicos, como jovens em busca do primeiro emprego e usuários da Assistência Social. A expectativa é intensificar o diálogo com o setor produtivo e garantir que as oportunidades cheguem a quem mais precisa.

