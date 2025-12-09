O sistema Vagou JF registrou, nesta terça-feira (9), 24 novas oportunidades de trabalho e estágio, elevando para 356 o total de vagas disponíveis na plataforma. As candidaturas podem ser feitas clicando aqui.

As vagas anunciadas nesta terça incluem opções para diferentes níveis de formação e perfis profissionais. Confira.

Estágio técnico em Farmácia (1)

Ajudante de carga e descarga (2)

Motorista CNH D (3)

Vendedor(a) (1)

Empregada doméstica (1)

Atendente (1)

Garçom (1)

Atendente (6)

Estágio em Design Gráfico (1)

Estágio em Administração (1)

Estágio em Ciências Contábeis (1)

Auxiliar de monitoramento (2)

Estágio em Farmácia (1)

Vendedor de veículos (1)

Estágio em Marketing (1)

Empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem preencher o formulário disponível na plataforma Vagou JF.

Tags:

Abre | De | juiz de fora | oportunidade | Oportunidades | Trabalho | Vaga