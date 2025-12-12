A CDL Juiz de Fora receberá, no dia 14 de dezembro, o evento “Ative Seus Sonhos”, uma imersão voltada para mulheres que buscam fortalecer a mentalidade, ativar objetivos pessoais e profissionais e iniciar o próximo ano com mais foco e clareza. A programação será realizada das 7h às 14h, na sede da CDL, localizada na Rua Halfeld, 414, sala 301, no Centro.

O encontro reúne palestras sobre PNL aplicada ao bem-estar, poder da mente, relacionamentos, reprogramação mental, autoconhecimento, imagem pessoal e mentalidade para o sucesso, além de momentos de reflexão, afirmações positivas e espaço para networking. Patrocinadores locais apoiam o evento, que também terá sorteios especiais.

O investimento para participação é de R$ 39,90, e as vagas são limitadas. As interessadas podem se inscrever pelo formulário disponibilizado pela organização.

