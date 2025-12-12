A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio do Procon, abriu duas oportunidades para a população: um curso gratuito de Educação Financeira e Orçamento Familiar e um processo seletivo simplificado de estágio para estudantes de pós-graduação.

O curso será realizado entre os dias 15 e 19 de dezembro, na sede do Procon, localizada na Avenida Itamar Franco, 992, no Centro. São 50 vagas destinadas ao público geral, com emissão de certificado de 10 horas. As inscrições devem ser feitas até 12 de dezembro, por meio de formulário on-line. As atividades serão ministradas pelo especialista financeiro da Escola de Educação Financeira (EDCEF) do Procon, Leonardo Fortuna.

Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio (edital nº 003/2025), voltado a pós-graduandos das áreas de Direito, Pedagogia, Psicologia, Ciências Econômicas, Comunicação Social ou Ciências da Computação. Para participar, é necessário ter graduação concluída e disponibilidade para jornada presencial de seis horas diárias.

O estágio oferece bolsa de R$ 1.100, além de auxílio-transporte, com duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. As inscrições vão até 19 de dezembro e devem ser feitas por meio do formulário online.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 3690-7610 e 3690-7611.

