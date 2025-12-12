O Vagou JF cadastrou 78 novas oportunidades de trabalho nesta sexta-feira (12), elevando para 243 o total de vagas disponíveis na plataforma. Os candidatos podem enviar currículo diretamente clicando aqui.

Confira as vagas anunciadas nesta sexta-feira.

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de serviços gerais volante (2)

Estágio em Pedagogia (2)

Estágio em Logística (1)

Auxiliar de laboratório (1)

Atendente (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Caldeireiro industrial (14)

Encanador industrial (3)

Soldador (9)

Ajudante de mecânico (10)

Eletricista (5)

Montador de andaimes (3)

Pedreiro (3)

Carpinteiro (3)

Marteleteiro (2)

Armador (3)

Ajudante de pedreiro (3)

Planejador (2)

Encarregado (5)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Atendente (1)

Empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar vagas devem preencher o formulário disponível no “Vagou JF”.

