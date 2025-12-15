Trabalhadores com formação técnica recebem, em média, 32% a mais do que aqueles que concluíram apenas o Ensino Médio tradicional. O dado, divulgado pela Agência Brasil, reforça a importância da ampliação do acesso a esse tipo de capacitação, considerada uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho.

A procura por cursos técnicos, que exigem menor investimento financeiro e têm duração mais curta, vem crescendo em todo o país. Segundo o Censo Escolar 2024, 17% dos estudantes brasileiros já conciliam o ensino médio com a formação técnica. A tendência é impulsionada pela possibilidade de inserção mais rápida no mercado, aliada à certificação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), que regulamenta essa modalidade de ensino.

Para o reitor da Estácio, Ricardo Bianchi, os cursos técnicos desempenham um papel estratégico na formação de profissionais qualificados. “Os cursos técnicos abrem oportunidades para jovens e adultos que buscam uma formação alinhada às demandas do mercado de trabalho”, destaca.

Além da maior empregabilidade, a curta duração dos cursos é um dos principais atrativos para estudantes que precisam de retorno profissional em menos tempo. Atualmente, mais de seis mil escolas oferecem cursos técnicos no Brasil. O Plano Nacional de Educação (PNE) 2014–2025 estabelece como meta triplicar o número de matrículas nessa modalidade.