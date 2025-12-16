Nesta terça-feira (16) o Vagou JF cadastrou 12 novas oportunidades de emprego, elevando para 227 o total de vagas disponíveis na plataforma. Os interessados devem acessar o link do serviço para encaminhar o currículo.

Entre as vagas anunciadas estão oportunidades para:

Cuidador de idosos (1)

Vendedor de veículos (1)

Ajudante de eletricista (1)

Eletricista (1)

Comprador Jr (1)

Secretária (1)

Assistente Contábil (1)

Assistente de Pessoal (1)

Analista de Pessoal (1)

Assistente Fiscal (1)

Analista Fiscal (1)

Auxiliar Fiscal (1)

Auxiliar Administrativo (1)

Pedreiro (1)

Operador de Conserva (1)

Arrecadador (1)

Inspetor de Tráfego (1)

Empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar vagas devem responder ao formulário disponível no próprio Vagou JF.

