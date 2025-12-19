A plataforma Vagou JF registrou, nesta sexta-feira (19), a inclusão de 158 novas oportunidades de emprego, elevando para 361 o total de vagas disponíveis para candidatos em Juiz de Fora.

Entre as vagas anunciadas estão 60 para eletricista, 70 para bombeiro hidráulico e 20 para pedreiro. Também há oportunidades de estágio, incluindo três vagas em marketing, duas para estudantes do Ensino Médio, uma em administração, uma para camareira e uma para estágio técnico ou superior em administração.

Os interessados devem acessar a plataforma para conferir os requisitos e encaminhar o currículo às vagas disponíveis.

Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades de trabalho podem realizar o cadastro por meio do formulário disponível no Vagou JF.

