O Vagou JF cadastrou, nesta terça-feira (23), 40 novas oportunidades de trabalho e estágio, elevando para 365 o total de vagas disponíveis na plataforma. As chances abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Entre as vagas anunciadas estão oportunidades de estágio para estudantes do ensino médio e superior, além de cargos no setor comercial e na construção civil. Confira a lista:

Estágio Técnico/Superior em Administração (1)

Estágio em Administração (1)

Estágio Ensino Médio (1)

Estágio em Ciências Contábeis (1)

Estágio em Educação Física (1)

Vendedor de Veículos (1)

Estoquista/Conferente (1)

Perfumista (1)

Servente (11)

Armador (7)

Pedreiro (3)

Operador de Loja (10)

Atendente Comercial (1)

Os interessados podem acessar a plataforma Vagou JF para consultar as vagas e enviar o currículo. Já empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades devem preencher o formulário disponível no próprio sistema.

