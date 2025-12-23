O Vagou JF cadastrou, nesta terça-feira (23), 40 novas oportunidades de trabalho e estágio, elevando para 365 o total de vagas disponíveis na plataforma. As chances abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.
Entre as vagas anunciadas estão oportunidades de estágio para estudantes do ensino médio e superior, além de cargos no setor comercial e na construção civil. Confira a lista:
Estágio Técnico/Superior em Administração (1)
Estágio em Administração (1)
Estágio Ensino Médio (1)
Estágio em Ciências Contábeis (1)
Estágio em Educação Física (1)
Vendedor de Veículos (1)
Estoquista/Conferente (1)
Perfumista (1)
Servente (11)
Armador (7)
Pedreiro (3)
Operador de Loja (10)
Atendente Comercial (1)
Os interessados podem acessar a plataforma Vagou JF para consultar as vagas e enviar o currículo. Já empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades devem preencher o formulário disponível no próprio sistema.
