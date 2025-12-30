O Vagou JF cadastrou, nesta terça-feira (30), 26 novas oportunidades de trabalho, elevando para 268 o total de vagas disponíveis na plataforma. As chances contemplam cargos efetivos e de estágio, com diferentes perfis de contratação.

Entre as oportunidades anunciadas estão: Operador de Caixa (1 vaga), Vendedor Autônomo (20), Estágio Administrativo (2), Fiscal de Loja (2) e Atendente/Balconista (1).

Os interessados podem acessar a plataforma para consultar os requisitos e enviar o currículo. Já empresas e pessoas físicas que desejam divulgar vagas devem preencher o formulário disponível no próprio sistema do Vagou JF.

